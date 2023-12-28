Достичь бюджетной гармонии
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Лаура Тусупбекова
Под занавес года Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Бюджетного кодекса с сопутствующими поправками. Одна из главных целей документа – финансирование будет выделяться под конкретные индикаторы. Это здорово, говорят депутаты, однако норма работать не будет, считают они, так как эти самые индикаторы отданы на откуп администраторам бюджетных программ, которые не преминут сделать эти индикаторы априори достижимыми. Но будут ли при этом решаться социально-экономические проблемы?