Достичь бюджетной гармонии

Как отметил министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, новый Бюджетный кодекс направлен на решение нескольких крупных задач: упрощение бюджетных процессов, внедрение элементов блочного бюджета, создание законодательной основы для консолидированного управления государственными финансами, а также совершенствование межбюджетных отношений и усиление принципов бюджета, ориентированного на результат, и совершенствование инструментов управления результатами.

Между тем, как уже было сказано, у депутатов есть сомнения в том, что Бюджетный кодекс в том виде, в котором он «зашел» в Мажилис, способен решать пос­тавленные задачи. Свои сомнения представил депутат Асхат Аймагамбетов. Как уже было сказано, согласно концепции нового Бюджетного кодекса, теперь финансирование должно быть под конкретные задачи и индикаторы, предоставляя адми­нистраторам гибкость в перераспределении средств для достижения этих целей. Это правильный подход. Но остаются вопросы: как и кем будут формулироваться эти индикаторы, каковы их методология и релевантность?

– Часто индикаторы формулируются самими министерствами, что делает их достижимыми и удобными для госорганов, но не всегда отражающими реальные проблемы. Работали в этой сфере, знаем, как это делается, – ответил на свой вопрос Асхат Аймагамбетов.

Сложная ситуация и с системой государственного планирования. За последние три года несколько раз менялись гос­программы по нацпроектам, большинство принятых затем были отменены, потом приняты новые концепции, которые даже успели откорректировать.

– Поэтому важно было синхронизировать введение Бюджетного кодекса с новым Налоговым кодексом и новой системой государственного планирования (СГП). Но, к сожалению, снова телега оказалась впереди лошади. Более того, индикаторы отданы на откуп самим госорганам. К тому же нужны нормы ответственности за планирование и достижение качественных индикаторов, которые должны стать частью документов, утверждаемых вместе с бюджетом, – сказал депутат.

По вопросам госдолга не решены проблемы прозрачности и подконтрольности обществу и Парламенту как внешних, так и внутренних заимствований, особенно квазигоссектора. Также не решен вопрос с корректировками бюджета. Сейчас Правительство может самостоя­тельно корректировать до 10% бюджета, и в прошлом году было восемь таких корректировок. Предложено увеличить объем с 10 до 15%, при этом лимит по уточнению бюджета в Пар­ламенте предлагается сохранить на уровне не более одного раза. Асхат Аймагамбетов считает, что не следует бояться уточнений в Парламенте.

– Проблема с огромным количеством различных внебюджетных фондов также не решена. Эти фонды должны быть прозрачными, и все средства должны проходить через казначейство. Нет решения по обеспечению прозрачности бюджетных заявок. Депутаты при рассмотрении бюджета не видят саму бюджетную заявку, не видят общую потребность госоргана и что вообще они изначально просили. Мы предложили сделать информационную систему открытой для депутатов и указывать там не только расходы, уже поддержанные в лимитах Минфина, но и общую потребность администратора бюджетной программы и сами бюджетные заявки, – отметил мажилисмен.

Коллегу поддержал и Азат Перуашев. Он также отметил необходимость введения алгоритмов, призванных сделать более прозрачными бюджетные процессы, особенно квазигоссектора в лице нацкомпаний, госхолдингов «Самрук-Ка­зына», «Байтерек», Банка развития, СПК и других. Сегодня квазигоссектор, по оценкам экспертов, составляет до 60% национальной экономики. Ежегодно государство выделяет сотни миллиардов на увеличение уставного капитала и финансирование различных проектов нацкомпаний. А они возвращают государству лишь около 10% чистой прибыли.

– За последние пять лет чис­тая прибыль квазигоссектора сос­тавила 5 триллионов 700 миллиардов, в бюджет они вернули 600 миллиардов, а 90%, или 5 триллионов 100 миллиардов, использовали по своему усмот­рению, без обсуждения общества и парламентских про­цедур. Даже в разгар пандемии в 2020 году Глава государства поручал направить в бюджет 100% прибыли нацкомпаний. А они по итогу направили лишь 16%. То есть, обсуждая бюджет, Парламент не видит 90% доходов от 60% экономики – мы работаем менее чем с половиной реального потенциала страны. Другая половина ресурсов государства расходуется без обсуж­дений в Парламенте и мимо бюджетных процедур. А Правительство потом говорит, что не хватает средств, и берет деньги то из Нацфонда, то из ЕНПФ, то вешает на страну новые и новые долги. Мы требуем, чтобы нацкомпании и госхолдинги направляли прибыль в бюджет, а Правительство пуб­лично показывало и доказывало, куда и зачем тратятся эти триллионы, – сказал депутат.

Из всего вышесказанного есть надежда, что ко второму чтению кодекс «придет» значительно трансформированным.

А пока можно подвести итоги, что и сделал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. По словам председателя Мажилиса, уходящий год ознаменовался настоящим обновлением Парламента.

– По итогам весенних выборов значительно обновился состав депутатов. В Мажилис избраны шесть политических партий и депутаты по одномандатным округам от всех регионов. Сегодня в Мажилисе представлен широкий круг общественных и политических взглядов. Это стало большим шагом в прак­тической реализации политического курса Президента. Все это придало новый импульс нашей работе, – сказал спикер Мажилиса.

Всего с начала сессии в работе палаты находилось 106 законопроектов. Приняты и направлены в Сенат 35 законов. 26 законов подписаны Президентом страны.

– В законотворческой работе мы приложили все усилия для реализации предвыборной прог­раммы Президента, выполнения поручений, озвученных в ежегодных посланиях. Основа Справедливого Казахстана – качественные и необходимые обществу законы. Одним из них стал закон о возврате государству незаконно выведенных активов. Благодаря этому закону в страну уже возвращены активы на сумму 1 триллион тенге, – сказал Ерлан Кошанов.

Кроме того, принят закон по запуску проекта «Национальный фонд – детям». По инициативе депутатов внесены поправки в законодательство о недрах. Теперь 50-процентная доля всех вновь открытых крупных неф­тегазовых месторождений обязательно будет находиться в государственной собственности.

– Этот закон позволит реализовать конституционную инициативу Президента о том, что все природные ресурсы принадлежат народу. Решен вопрос социальной поддержки граждан, работающих во вредных условиях труда. Кроме того, сегодня мы принимаем закон, который будет большой поддержкой для бизнеса, – добавил председатель Мажилиса.

По мнению Ерлана Кошанова, в этом году депутаты всех фракций тесно сотрудничали со своими избирателями и работали с особым энтузиазмом. В Мажилисе поднимались самые актуальные вопросы, волнующие жителей.

– Это отражалось как в вопросах, адресованных министрам, так и при обсуждении законопроектов, озвучивании депутатских запросов. Как сказал наш Президент, дискуссии должны происходить не на улице, а в стенах Парламента. Эта инициатива реализуется, – сказал спикер палаты.

Также председатель Мажилиса отметил, что с начала сессии было направлено 233 депутатских запроса.

– Содержательность и уровень парламентских обсуждений, депутатских запросов поднялись на новый уровень. Все мы стали участниками формирования новой политической культуры. В этом году депутаты внес­ли свой вклад в реализацию политической формулы Главы государства «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». В следующем году мы продолжим работу в тесном взаимодействии с обществен­ностью по реализации инициатив Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и защите интересов населения, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер сообщил, что новый, 2024 год депутаты начнут с поездок в регионы для встреч с избирателями. Он отметил, что мажилисмены должны углубиться в волнующие население проблемы, которые не решаются на местах, учитывая специфику каждого региона. Особое внимание должно быть уделено контролю исполнения поручений Президента по улучшению жизни людей. По итогам поездок все поднятые народом вопросы Мажилис поставит перед Правительством и акиматами.