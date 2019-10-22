Достойная старость – реальность

По словам вкладчиков, они с радостью используют часть своих накоплений на текущее благо­устройство жизни в виде покупки жилья или услуг по образованию и медицине.

Однако эксперты предупреж­дают, что на получение такого права предположительно смогут рассчитывать лишь те вкладчики, на счетах которых аккумулированы значительные суммы.

Об этом, в частности, свидетельствуют и слова Президента, который в Послании обратил внимание на серьезные проблемы в пенсионной системе: «На текущий момент проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима. Однако уже через 10 лет ситуация может измениться. Количество работающих граждан, производящих пенсионные накоп­ления, заметно уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет. При этом уровень накоплений и инвестиционных доходов, получаемых с пенсионных активов, остается низким».

Именно невысокий уровень пенсионных накоплений у казах­станцев может стать главным фактором, препятствующим большинству вкладчиков получить свои активы раньше срока. По данным ЕНПФ, размер накоплений на счетах вкладчиков в среднем по пенсионной системе составляет около миллиона тенге.

Как известно, в настоящее время на обсуждении находится законопроект, предусматривающий возможность передачи гражданами части своих пенсионных активов, превышающих «порог достаточнос­ти», из ЕНПФ в частные управляющие компании. На текущий год этот порог составляет более 8 млн тенге для мужчин и свыше 10 млн тенге для женщин. По данным ЕНПФ, среди вкладчиков фонда число обладателей пенсионных счетов с накопления­ми, превышающими названный «порог достаточности», составляет около 100 тыс. человек, что составляет порядка 1% вкладчиков.

Кроме того, Президент акцентировал, что не каждый вкладчик сможет брать пенсионные деньги досрочно, а только работающие граждане, и опять же подразумевается, что сумма средств должна быть достаточной.

Пенсии нужна устойчивость

Какой станет разработанная Правительством и Нацбанком схема досрочного использования пенсионных накоплений граждан, будет известно через несколько месяцев. Учитывая системную значимость накопительной пенсионной системы для социального обеспечения будущих пенсионеров, досрочное изъятие средств не должно нарушить устойчивость этой конструкции.

Именно поэтому в своем Послании Президент также поручил Правительству совместно с Нацбанком провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы.

– Еще в конце 70-х годов ХХ века американцы путем регрессного анализа решили выяснить, какие факторы наиболее сильно влияют на доходность инвестиционных фондов. Для чистоты эксперимен­та решили анализировать все фонды – индексные, активно управляемые, хедж, пенсионные... По результатам анализа оказалось, что сильным фактором, влияющим на доходность фондов, не всегда являются мастерство и профессионализм управляющих, не стратегия, которой пользовались управляющие, а банальные расходы на управление и распределение активов по классам. Чем меньше фонд тратил денег на управление активами, тем лучше был конечный результат. В дальнейшем эти исследования проводились в других развитых странах – результат был идентичным, – говорит независимый финансовый консультант Оркен Динасилов.

При создании ЕНПФ одним из главных аргументов в его пользу приводились как раз подобные расходы частных фондов. Расходы теперь действительно снижены. Но, видимо, еще недостаточно. Кроме того, во многом остается нерешенной проблема разделения активов по классам.

По мнению консультанта, проб­лемы управления пенсионными активами связаны с ошибками в стратегии инвестирования, ограничениями инвестиционного порт­феля. Поэтому, возможно, нужны изменения в законодательстве, которое ограничивает доступность прибыльных активов для вложения средств пенсионеров.

– Согласно данным академи­ческой науки, облигации (долговые активы), к примеру, являются консервативным классом активов, но на длинной дистанции (а пенсионные деньги – это бессрочный портфель) кредитный риск долговых бумаг растет, в то время как рыночный риск долевых бумаг (акций) нивелируется, – продолжает Оркен Динасылов. – По исследованиям The Vanguard Group, компании, управляющей пенсиями многих американцев, самый плохой результат акций на длинной дистанции, лучше, чем самый лучший результат облигаций.

По убеждению консультанта, ЕНПФ в первую очередь должен защищать пенсионные деньги от внут­ристрановых рисков, в том чис­ле от инфляции. Но если посмот­реть на портфель пенсионного фонда, то странным образом оказывается, что капитал в основном инвестирован в долговые бумаги и депозиты казахстанских банков.

Поэтому специалист считает правильным покупать иностранные активы с целью беречь деньги от внутренних рисков. В частности, инвестировать капиталы в акции компаний развитых стран через индексные фонды.

А на возражения о том, что деньги будущих казахстанских пенсионеров должны обязательно работать на экономику нашей страны, Оркен Динасилов отвечает следующим образом: «Когда вы в Казахстане покупаете себе «мерседес» или другие импортные товары, то финансируете чужую экономику. А если покупаете акции этого автомобильного гиганта и других зарубежных предприятий, то заставляете иностранную экономику работать на Казахстан».

Создать условия

В целом, по мнению Оркена Динасилова, наши граждане должны не только надеяться на государство, им важно самим заботиться о своей достойной старости.

– В мире достаточно примеров, когда государство создает условия, а работники сами инвестируют средства в свою будущую пенсию с заработной платы. Основные пенсионные капиталы в развитых странах люди создают сами, но государство им помогает – мотивирует налоговыми преференциями, – говорит независимый финансовый консультант.

Почему, к примеру, среднестатистический американский пенсионер светится улыбкой каждый день? Дело в том, что американская пенсия, как правило, состоит из 3 частей: обязательной государственной, отчислений работодателя и личных отчислений работника.

Обязательная государственная пенсия формируется за счет обязательных пенсионных отчислений в размере 7,65% от зарплаты работника, которые платит работодатель, и 7,65% вычитается государством из зарплаты работника и перечисляется в пенсионный фонд. Итого 15,3% составляет размер обязательных пенсионных отчис­лений. Если американец является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то есть работодателем для самого себя, тогда он сам перечисляет 15,3% от дохода в пенсионный фонд.

В дополнение к обязательным пенсионным отчислениям большое количество американских компаний формируют своим работникам так называемые корпоративные пенсии.

Работодатели по своему усмот­рению перечисляют часть денег за своих работников, формируя корпоративные пенсионные фонды. Размер таких отчислений может быть любым – от 1% зарплаты до бесконечности, в зависимости от ценности работника для работодателя. Законодательство дает определенные налоговые льготы компаниям, мотивируя их делать подобные пенсионные отчисления.

Американец может также делать отчисления на свой пенсионный счет из личных доходов и сбережений. Такие отчисления также освобождаются от подоходного налога при условии, что деньги пролежат на счете до выхода их владельца на пенсию. В случае необходимости получить часть личных пенсионных взносов раньше, чем настал пенсионный возраст, американец может, заплатив подоходный налог, и использовать деньги по своему усмотрению.

Большой популярностью пользуются так называемые пенсионные планы 401(k). По сути 401(k) – это накопительный пенсионный счет в частной пенсионной системе США. На данный счет могут перечислять деньги и работник, и работодатель. Владелец счета, как правило, имеет право выбирать – куда будут инвес­тированы и в каких пропорциях его пенсионные деньги. Выбор происходит между вложениями в акции, облигации или какие-либо другие инвестиционные инструменты с гарантированной фиксированной доходностью.

Само название пенсионного счета 401(k) соответствует номеру статьи в налоговом кодексе США, которая разрешила работникам делать добровольные пенсионные отчисления, до уплаты подоходного налога.

Стандартный пенсионный возраст в США наступает в 67 лет. При этом американец может выйти на пенсию по своему усмотрению и раньше этого возраста, и позже, чем больше был наработан трудовой стаж, тем больше будет пенсия.

Сами же деньги, которые пере­чис­ляются на пенсионные счета, как правило, передаются в управление профессиональным инвес­тиционным компаниям-гигантам, таким как The Vanguard, BlackRock, Fidelity, SSGA (State Street Global Advisors), и другим управляю­щим компаниям более мелкого размера, например Aviva, через независимых инвестиционных советников (RIA), лицензированных регулятором, – Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Перечисленные выше компании управляют миллиардами пенсионных денег американцев, вкладывая их в индексные фонды. Размер этих компаний настолько большой, что они собирают подобно пылесосу акции и облигации не только американских компаний, но и иностранных фирм, ведущих бизнес по всему миру.

Названные инвестиционные фонды являются совладельцами компаний, не только производящих повседневные товары или технику, но и банков, металлургических, нефтяных и фармацевти­ческих компаний. Итак, пенсионные фонды действительно способны обеспечить достойную старость и счастливую улыбку пенсионерам.

Опасения и предупреждения

В то же время Оркен Динасилов не рекомендуют вкладывать деньги в другие финансовые инст­рументы, например, пользоваться накопительным страхованием жизни. По его мнению, основную часть дохода от пользования деньгами вкладчика может забрать страховая компания, а клиент в лучшем случае получит свои деньги обесцененными. Услуги, предоставляемые многими финансовыми учреждениями, рассчитываются таким образом, чтобы среднее математическое ожидание от этой игры, естественно, было в их пользу.

– «Выигрыш» для клиента в этой игре – это произошедший с ним несчастный случай. Сомнительная выгода, – заключает Оркен Динасилов.

Словом, по мысли независимого финансового консультанта, нужно создавать собственный пенсионный капитал, который будет давать возможность жить достойно в пенсионном возрасте.

Но делать это нужно грамотно, предварительно получив соответствующую подготовку. К примеру, Ален Гринспен, 13-й председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США, сказал: «Проблема № 1 у нынешнего поколения и в современной экономике – это недостаток финансовой грамотности».

Эти слова относятся, конечно, к жителям Соединенных Штатов, но далеко ли мы, казахстанцы, ушли по пониманию финансовых механизмов от американцев?

То есть нашим гражданам без хорошей финансовой грамотнос­ти и подготовки отправляться в самостоятельное плавание со своими пенсионными активами весьма рискованно.

Ведь, по всей вероятности, предстоит не только получать прибыль, но и нести убытки, а то и вовсе разоряться, поскольку на финансовых рынках за периодами роста наступают кризисы и дефолты. А в таких случаях накопления не спасет даже самая надежная репутация управляющих компаний. И самый главный вопрос для большинства казахстанцев в том, когда им самостоятельно заниматься управлением пенсионными активами, если каждый день нужно ходить на работу и решать множество других проблем?

Есть вопросы

– Конечно, действующая пенсионная система и, в частности, эффективность работы ЕПНФ вызывают много вопросов, – продолжает тему Камила Ковязина, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

По ее словам, негативную ситуацию также нагнетают перио­дические сообщения в СМИ о неудачных вложениях фондом пенсионных накоплений.

К примеру, широкий резонанс среди наших граждан вызвала освещенная СМИ операция с вложением пенсионных активов в ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА). С одной стороны, это свидетельствует о недостаточных финансовых познаниях части граждан, с другой – о том, что наши люди стали реально беспокоиться о сохранности своих пенсионных накоплений и эффективности их инвестирования.

Стоит напомнить, что деньги вкладчиков в случае с МБА не пропали. Облигации этого банка были обменены на государственные ценные бумаги правительства Азербайджана, а в феврале – апреле текущего года, учитывая благоприятную рыночную коньюнктуру, была осуществлена продажа всего объема облигаций правительства Азербайждана на рыночных условиях. То есть никакой потери пенсионных накоплений не произошло, история закончилась благополучно и с доходом для вкладчиков.

– Риск все-таки был, – скажет читатель. Приходится возразить, что и крупные мировые инвестиционные фонды не всегда обеспечивают положительную динамику доходности, а в нашем случае до этого и вовсе не дошло.

Остаются у граждан и другие не совсем проясненные вопросы. К примеру, не слишком ли велики заработные платы и бонусы, которые руководители фонда выписывают себе по итогам года? Несмотря на поступающие разъяс­нения со стороны ЕНПФ о том, что фонд ведет раздельный учет пенсионных активов и собственных средств, то есть «залезть в карман» вкладчиков невозможно в принципе, некоторые сомнения граждан в способности фонда обеспечить сохранность накопленных средств с учетом колебания курса тенге и даже просто инфляции остаются.

Видимо, эти неясности и недомолвки требуют дальнейшего широкого разъяснения и освещения. Для справедливости надо сказать, что ЕНПФ периодически и на эти вопросы отвечает.

Правильный путь

Как бы то ни было, а на взгляд эксперта ИМЭП, централизованный сбор пенсионных отчислений сейчас единственная возможность хотя бы частично перекрыть будущие риски для пенсио­неров. Специалисты опасаются демографического давления на трудоспособное население, которое ожидается уже в 30–40-х годах нашего века. Такие риски озвучил и Президент Касым-Жомарт­ Токаев.

Дело в том, что сейчас граждане получают пенсии на базе 3 источников: солидарной системы, базовой и накопительной частей. Но скоро наступит момент, когда все будут получать только базовую и накопительную части. И здесь, если не принимать меры, может наступить коллапс.

При этом необходимо признать: большая часть населения сейчас не готова самостоятельно заботиться о собственной старости.

Во-первых, по данным опросов, часть казахстанцев надеется не на пенсию, а на своих детей, авось или что они смогут накопить когда-то ближе к пенсии.

Во-вторых, по данным ЕНПФ, практически все поступления (около 99,98%) вкладчиков поступают от обязательных пенсионных взносов, тогда как только порядка 0,02% пенсионных взносов являются добровольными.

В-третьих, как показывает прак­тика с самозанятыми, когда у казахстанцев есть возможность, они будут откладывать на пенсию только самый минимум – в 2019 году это 4 250 тенге. А этого, как можно догадаться, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить безбедную старость.

– Конечно, нельзя обвинять казахстанцев в попытках избежать пенсионных отчислений. Согласно официальным данным, около 50% своих доходов они тратят только на продукты питания. А еще есть аренда, коммуналка, образование, одежда и многое другое. В таких условиях, конечно, все будут стремиться не откладывать дополнительные пенсионные взносы, а по возможности частично использовать их сейчас, – утверждает Камила Ковязина. – При таком раскладе в какой-то момент финансовые обязательства государства пенсио­нерам, которые сами не накопили себе пенсию, полностью лягут на трудоспособное население.

Таким образом, заключает экс­перт ИМЭП, все варианты с самостоятельным вложением или управлением своими пенсионными накоплениями для подавляющего большинства наших граждан выглядят в наши дни малореалистичными.

Немногие вкладчики, получив до срока из ЕНПФ свои накопления, найдут им другое применение, кроме как покрыть текущие долги, погасить кредиты или истратить на потребительские нужды, то есть попросту проесть. В таком случае они рискуют оказаться без средств существования в старости, не сумев в трудоспособном возрасте собрать достаточных пенсионных средств. Поэтому казахстанцам, по крайней мере на данном этапе, необходим помощник для эффективного инвестирования их накоплений, которым и является ЕНПФ.

В целом эксперты рекомендуют для повышения доверия к фонду провести публичный аудит его деятельности. Тем более что финансовая отчетность ЕНПФ и так ежегодно аудируется компаниями «большой четверки». Если есть возможность привлечь к проверкам казахстанскую общественность, то, возможно, будет легче разработать более конкретные рекомендации для улучшения деятельности фонда.

Эксперты также предлагают пересмотреть возраст, когда гражданам можно произвести частичное изъятие пенсионных накоплений для самостоятельного инвестирования с учетом накопленных ими средств или предоставить такую возможность для отдельных лиц по итогам индивидуального рассмотрения каждого случая.

Очень важно обеспечить максимальную прозрачность инвес­тиционной деятельности ЕНПФ. Фонду необходимо публично разъяс­нять населению каждое свое решение, приводить весомые аргументы, привлекать серьезных экономис­тов и финансистов для разъяснения потенциального эффекта от вложений средств будущих пенсионеров. В этом случае наши граждане действительно убедятся, что обеспеченная старость на пенсию ЕНПФ – цель вполне достижимая.