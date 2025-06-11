В числе претендентов на звание «Народный» – вокальные, инструментальные, танцевальные коллективы, а также три театра. Все они представили на суд аттестационной комиссии свои лучшие номера. Смотр продемонстрировал высокий уровень мастерства исполнителей, в чьем творческом багаже бессчетные часы репетиций, десятки выступлений, победы на конкурсах и фестивалях и, конечно, любовь и признание зрителей.

Как отметила заместитель директора Областного центра народного творчества Нургуль Бердашева, заявку на соискание званий «Народный» и «Образцовый» может подать коллектив, активно работающий на протяжении пяти лет, показывающий творческий рост и достижения. На сегодня в Западно-Казахстанской области насчитывается 110 коллективов, уже имеющих это почетное звание. «Народный» – это престиж для коллектива, еще один стимул для развития и, конечно же, поддержка одаренных исполнителей.

Фольклорный ансамбль «Назқоңыр» бережно передает традиции и национальные ценности через музыку. Он был создан в 2012 году при Бурлинском районном центре досуга. Репертуар составляют народные песни, а также кюи, образцы казахской инструментальной музыки. Богатую палитру звуков создают свыше десяти народных инструментов.

Интермедию на злободневные темы представил театр сатиры «Қожа», действующий при Казталовском районном Доме культуры. В 2023-м коллектив завоевал первое место на Республиканском фестивале сатиры «Жаңа Қазақстанға – жаңа әзілмен». Еще один лауреат многих республиканских фестивалей – театр сатиры и юмора «Тамаша», действующий при Жалпакталском сельском Доме культуры Казталовского района с 1986 года.

Ансамбль танца «Ақжұлдыз» подал заявку на соискание звания «Образцовый». Коллектив организован при Бурлинском районном центре досуга еще в 1991-м. В настоящее время под руководством Людмилы Морозовой в нем занимаются более 40 воспитанников в возрасте от 3 до 16 лет. Репертуар ансамбля насчитывает более 30 танцев народов мира. В 2016 году при ансамбле была открыта школа лезгинки. Юные танцоры из Аксая не раз становились победителями международных конкурсов и фестивалей.

Сегодня коллективы художест­венной самодеятельности не просто организуют досуг населения. Они активные участники общественной жизни, ведут культурно-просветительскую и воспитательную работу, укреп­ляют социальные связи. Их поддержка – значимый вклад в развитие местных сообществ.