Доступ к сайту ВОЗ восстановлен в Казахстане

В Казахстане вновь доступен сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

«Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (министерства иностранных дел, информации и общественного развития) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения», – проинформировали в МЗ.

Напомним, 14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области на территории Казахстана ограничили доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int), мотивируя тем, что на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида.

«По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ (www.who.int) был изменен информационный бюллетень о суициде», – отметили в Минздраве.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира.

С момента вступления нашей страны в организацию в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.

В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования, заключили в министерстве.