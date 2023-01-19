Доступ к сайту ВОЗ восстановлен в Казахстане

Здравоохранение , ООН
64

В Казахстане вновь доступен сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

«Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (министерства иностранных дел, информации и общественного развития) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения», – проинформировали в МЗ.

Напомним, 14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области на территории Казахстана ограничили доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int), мотивируя тем, что на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида.

«По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ (www.who.int) был изменен информационный бюллетень о суициде», – отметили в Минздраве.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира.

С момента вступления нашей страны в организацию в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.

В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования, заключили в министерстве.

 

 

Популярное

Все
Забастовка, начавшаяся утром 16 января в ТОО «KKC-Sicim», еще продолжается. Основное требование работников компании – увеличение зарплаты на 50%
С хлебом-солью и… налогом
Памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Кызылорды
Качественно и в срок
Где «тонко», туда и деньги
Товар возврату подлежит!
Быть ли музею под открытым небом?
Красота и не только
Ключевой показатель гражданственности
«Сегодня не пропустил ты, завтра не успеем к тебе». Такими надписями на машинах скорой помощи медики хотят вразумить не уступающих дорогу водителей
Денежный дождь на благодатную почву
Никому не нужный фармзавод
Работа продолжается
Труд на вес золота
Под занавес созыва
Можно и в реку
На кортах Австралии
Тройное счастье
Время легендарных
Ледовый период
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Инновации на развалинах аграрной науки
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Зарезали при госте: женщину подозревают в убийстве сожителя в Талдыкоргане
Автомобили-конструкторы легализоваться не будут – МВД РК
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Токаеву представили 31 том материалов Госкомиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий
Токаев примет участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга"
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 января
Общество , Здравоохранение
18 алматинцев умерли от препарата "Цефтриаксон" – на рассыл…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 января

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]