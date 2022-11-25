"Содержит способы и методы суицида": сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане

Суд установил, что на сайте ВОЗ в открытом доступе размещены "сведения о методах, способах и рекомендациях суицида".

Фото: retailer.ru

Ряд казахстанцев сообщили, что на территории страны не открывается сайт Всемирной организации здравоохранения. Оказалось, что его заблокировали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Согласно вынесенному решению Талгарского районного суда от 14 октября, рассмотренного гражданского дела по заявлению прокурора Талгарского района (в интересах государства), выступившего с требованием о признании продукции, размещенной в иностранных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, незаконной, и приостановлении её распространения на территории республики", – сообщили в пресс-службе Талгарского районного суда.

Судом установлено, что в нескольких интернет-ресурсах, а также на сайте ВОЗ в открытом доступе размещены "сведения о методах, способах и рекомендациях суицида".

"Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодежь, данная информация представляет опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации... Принимая во внимание, что одной из высших ценностей в Казахстане признан человек и его жизнь, а на распространяемых интернет-ресурсах содержится информация о способах лишения жизни человека, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни, заявление прокурора подлежало удовлетворению", - пояснили в районном суде.

Решение вступило в законную силу.