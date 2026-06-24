Доступ школьников к запрещенным сайтам закрыли в области Абай

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вредный интернет-контент представлял угрозу жизни и здоровью детей и подростков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Органы прокуратуры продолжают системную работу по обеспечению законности в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. Прокуратура Урджарского района выявила нарушения требований статьи 43 Закона РК «Об образовании» в общеобразовательных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz 

Вопреки установленным нормам в восьми школах имелись факты свободного доступа к запрещённым сайтам, представляющим угрозу их жизни и здоровью (в том числе суицидального и насильственного характера, а также контента для взрослых).

«Актом прокурорского надзора директора школ привлечены к административной ответственности по части 7-2 статьи 409 Кодекса об административных правонарушениях в виде наложения штрафов. В то же время, доступ к запрещённым Интернет-ресурсам во всех указанных учреждениях образования ограничен. В результате принятых мер защищены права свыше 1609 тысяч детей»,  говорится в публикации.

Там же напомнили, что в случае нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, законные представители либо сами дети могут обратиться на телефон доверия прокуратуры области: 8 (7222) 60-07-50. 

#область Абай #ограничение #прокуратура #школьники #сайты #доступ

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