Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz

Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность якобы с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам.

По информации АФМ, руководитель структурного подразделения в ходе расследования был арестован.

Отмечается, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

Ставших жертвой финпирамиды АФМ просит обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.

#АФМ #финпирамида #Chia Tai Tianqing Pharmaceutical

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