Досудебные расследования в отношении кандасов проводят в Акмолинской области

Общая сумма ущерба при их переселении составила 20 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявлены нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

Установлено, что кандасами была получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 млн тенге.

По данным нарушениям прокуратурой района зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов. Материалы дел направлены в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, на основании акта надзора, внесённого прокуратурой района, Центром трудовой мобильности по Акмолинской области поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.

Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.