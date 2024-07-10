Дожди на юге, жару на севере Казахстана обещают синоптики

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по данным метеослужбы, в ближайшие трое суток синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием южного циклона, ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на северо-западе, юго-востоке, 12-13 июля на западе, 13 июля на юге, в центре страны временами сильный дождь.

По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

Прогнозируется понижение температуры воздуха: днем на западе страны до +25+30°С, на северо-западе - до +20+30°С, а на севере и востоке республики ожидается повышение дневных температур до +28+38°С, на остальной территории изменений не ожидается.