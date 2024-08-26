Дожди с грозами и ветром продолжатся в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 августа предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в ближайшие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.
Сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики.
«С вторжением области высокого давления на запад страны, здесь ожидается погода без осадков. В целом по Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны - шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман», - проинформировали синоптики.
Прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха:
- днем в западных регионах до 27-35 тепла;
- в северо-западных областях до 20-30 тепла;
- на севере до 17-25 тепла;
- в центре до 18-28 тепла;
- на востоке страны основной фон температуры 18-28 тепла,
- в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до 22-30 тепла.