Дожди с грозами и ветром продолжатся в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

Сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики.

«С вторжением области высокого давления на запад страны, здесь ожидается погода без осадков. В целом по Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны - шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман», - проинформировали синоптики.

Прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха:

- днем в западных регионах до 27-35 тепла;

- в северо-западных областях до 20-30 тепла;

- на севере до 17-25 тепла;

- в центре до 18-28 тепла;

- на востоке страны основной фон температуры 18-28 тепла,

- в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до 22-30 тепла.