Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля

В Казахстане в субботу, 15 июля, ожидается неустойчивая погода, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» .

Фото: Kazpravda.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди.

На северо-западе, севере ожидаются сильные дожди с грозами, днем град, шквал.

Лишь на юге и востоке страны погода преимущественно без осдаков.

По республике произойдет усиление ветра, на юге, востоке страны - пыльная буря, на юго-западе ночью и утром - туман.

На юге Восточно-Казахстанской области сохраняется очень сильная жара.

На северо-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Улытауской, Абайской, Жетысуской, на севере, юге, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.