Драматизировать не стоит – Токаев о проблемах интеграции в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли торговых отношений. Он сообщил, что интеграция – это очень трудоемкий процесс, но драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, не стоит, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«ЕАЭС создавался именно с этой целью, чтобы были надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами - участниками данного объединения. Сегодня мы можем задаться вопросом, насколько ЕАЭС был успешен в достижении этой цели. Я бы ответил положительно. Да, действительно, ЕАЭС показал свою эффективность, в том числе, в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас», - сказал Президент в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума государств-членов ЕАЭС.

Между тем, по его словам, нельзя удивляться тому, что порой в союзе, как впрочем и в других организациях, будь это ЕС или другие экономические организации, которые существуют на земном шаре, возникают проблемные вопросы. Это связано с тем, что каждое государство видит национальные интересы по-своему, и настаивает на том, чтобы вопросы решались именно так, как оно считает нужным.

«Это нормальное состояние в каждой международной организации и, особенно в тех организациях, которые занимаются вопросами торговли. Была создана Евразийская экономическая комиссия, работающая, на наш взгляд, достаточно успешно. На сегодня 80% барьеров устранены, в результате консультаций, которые проводятся в рамках ЕЭК. Надеемся, что эта работа будет продолжаться. Интеграция – это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами - членами, причем, на такой основе, которые могли бы устроить все государства - участников. Но драматизировать те или иные трудности, возникающие в процессе развития интеграции, в том числе, и в ходе дискуссий в рамках Евразийской экономической комиссии, мне кажется, не стоит. Это нормальный процесс. Казахстан был, является и будет сторонником развития Евразийской интеграции на деловой и прагматической основе. И, конечно же, будем работать со всеми государствами - участниками нашего Союза», - резюмировал Токаев.