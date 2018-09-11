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​Древний город Туркестан
Алия Майсеитова

Как отметил на вернисаже директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов, Туркестан всегда был духовной столицей казахов, центром притяжения центральноазиатских паломников. Главные цели выставки, приуроченной к 20-летию столицы и 40-летию музея-заповедника, – показ исторической, духовной, культурной роли Туркестана в истории страны, историчес­ких реликвий, расширение культурных связей между регионами, укрепление сотрудничества между музеями.

Один из разделов экспозиции посвящен историческим городам Туркестанского региона. Здесь представлены древние каменные орудия труда – нук­леусы, скребки, изделия из керамики – результаты архео­логических раскопок на этой территории. Интерес представляет разнообразие найденных металлических денег: тюрко-согдийские монеты, монеты Шейбанидов, бухархудатские дирхемы, дирхемы, чеканные от имени Хорезмшаха, монеты Тимуридов, медные монеты Чагатайского улуса, а также отлитые в годы Казахского ханства.

О развитии государственнос­ти и городов в регионе свидетельствуют расписные облицовочные кирпичи зданий XV–XVIII веков, цветная керамика мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, кирпичи этого мавзолея XII века. Внимание посетителей привлекают материалы, знакомящие с бесценным духовным наследием Ясави. Это «Диуани хикмет», «Рисалла дар адаби тарихат», «Миратуль кулуб», «Пакырнама», другие произведения на арабском языке. Размещены здесь и рукописи других авторов: Сулеймана Бакыргани, Имама Магруди, «Насабнама» Сафи ад-дин Орын Койлакы о родословной Ахмеда Ясави, стихи Ходжа Хафиза...

За стеклом витрин – письма в длинных свертках. Среди них – послания о сотрудничестве Барак-хана и Абилмамбет-хана российской императрице Елизавете Петровне, датированные 1745 годом, письмо о сотрудничестве Абылай-хана 1757 года китайскому императору Цяньлуну, королю Циня, письмо Кенесары-хана оренбургскому генерал-майору Г. Генску от 25 июня 1842 года.

Среди экспонатов есть и схема города Туркестана с печатью Тауке-хана, кольца-печати ханов Тауке, Абылая, Абилмамбета, Бокея, Барака, Абулфеиз султана, которыми они заверяли письма и официальную документацию.

Можно увидеть подвесной светильник – дар Амира Тимура мавзолею, копию знаменитого Тайказана и копию верхнего наконечника флага, вылитого из бронзы – «лауха» XIV века (оба изготовлены туркестанским мастером Калмырзы Тасовым по заказу музея-заповедника), оригинальный кинжал Кабанбай-батыра XVIII века, серебряные обереги и женские украшения XIX–XX веков.

– Я больше узнала о великой истории своего народа, его богатейшей культуре, письменности и о прошлом Туркестана. Горжусь историей Казахстана, – поделилась впечатлениями посетительница выставки Айша Наурызбаева.

Выставка будет работать до 1 октября.

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