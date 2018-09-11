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Древний город Туркестан
Алия Майсеитова
Как отметил на вернисаже директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов, Туркестан всегда был духовной столицей казахов, центром притяжения центральноазиатских паломников. Главные цели выставки, приуроченной к 20-летию столицы и 40-летию музея-заповедника, – показ исторической, духовной, культурной роли Туркестана в истории страны, исторических реликвий, расширение культурных связей между регионами, укрепление сотрудничества между музеями.