Дронами по личинкам

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Общий объем обработанных площадей составил 3,1 млн га. Уполномоченные органы держали руку на пульсе, поэтому в нынешнем году посевы фермеров не пострадали. С завершением активной фазы борьбы с саранчой Правительство начинает подготовку к следующему году. В планах на 2024-й – составление прогноза по объемам распространения саранчи и закупка 100 дронов для мониторинга мест отрождения личинок. В 2025-м планируется приобрести дроны для обработки полей. Также в следующем году планируется перейти на централизованный закуп единой услуги по борьбе с саранчой. Услуга будет включать затраты на пестициды, их транспортировку, хранение и применение. Это позволит кон­тролировать качество и эффективность обработки земель, повысить ответственность исполнителей и сделать участие бизнеса в закупках более привлекательным.