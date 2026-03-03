Дроны выявляют нарушителей Закон и Порядок 4 марта 2026 г. 1:40 8 Лаура Казихан В Актобе за дорогами следят не только патрульные экипажи, но и высокотехнологичные беспилотники. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Так, за минувшие выходные дроны помогли выявить 16 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Среди них были те, кто управлял автомобилем без прав, а также водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нарушители правил на пешеходных переходах. Транспортные средства восьми водителей, четверо из которых находились в состоянии опьянения и четверо лишены прав, были доставлены на штрафстоянку. А пьяных водителей задержали на 15 суток. Высота полета и широкий обзор позволяют дронам фиксировать нарушения там, где традиционное патрулирование затруднено, и мгновенно передавать данные экипажам для реагирования. По мнению полицейских, такая практика делает дороги города безопаснее и дисциплинирует водителей. Стоит отметить, что за порядком на дорогах области следят 257 комплексов фото- и видеоконтроля, из них 212 стационарных и 45 мобильных. Камеры «Мираж», «Интегра», «Рубеж» фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, непристегнутые ремни и использование телефона за рулем. Они установлены на основных магистралях города, перекрестках, трассе в аэропорт, въездах и выездах из Актобе. Кроме стационарных комплексов, на трассах и опасных участках работают интеллектуальные системы «Скоростемеры» и «Перекрестки», передвижные комплексы «Автоураган МС», «Паркрайт», Ekin Patrol. Все это позволяет контролировать движение круглосуточно и быстро выявлять нарушителей. #Актобе #дроны #беспилотники