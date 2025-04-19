Девять детей, не получивших травм, были временно размещены в стационаре больницы, передает Kazpravda.kz

Фото: auto.ru

18 апреля в 21:50 в приёмное отделение Ерейментауской районной больницы поступили пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия на 154 км автодороги Астана – Павлодар, сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области.

По предварительной информации, в ДТП перевернулся микроавтобус с 16 детьми и сопровождающим тренером.

«В результате аварии погиб один взрослый — тренер, 1990 года рождения. Семь несовершеннолетних были госпитализированы, из них один — в отделение реанимации, консультирован областным нейрохирургом, рекомендовано симптоматическое лечение. Остальные шесть — с травмами лёгкой и средней степени тяжести размещены в хирургическом отделении. Девять детей, не получивших травм, были временно размещены в стационаре больницы», - говорится в сообщении.

На текущий момент в стационаре находятся 4 ребенка, ожидают родителей.

Все необходимые медицинские и организационные меры приняты. Состояние госпитализированных — стабильное. Ситуация находится под контролем управления здравоохранения Акмолинской области.

Как сообщалось, накануне вечером автобус с детьми перевернулся в Акмолинской области, в результате чего погиб тренер.