26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области

Крупные ДТП
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Автобусы, грузовики и легковушки столкнулись из-за гололеда и метели на автодороге «Западная Европа – Западный Китай», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области

Скриншот видео https://www.instagram.com/zhambyl_police/

Как сообщается, сегодня утром, 31 января, на 567 километре автодороги республиканского значения «Западная Европа – Западный Китай» возле села Нурлыкент Жуалинского района, из-за гололеда, ограниченной видимости и метели произошло ДТП с участием 26 автомашин.

Повреждены 4 пассажирских автобуса, 4 грузовых автомашины и 18 легковых.

– В результате ДТП погибших нет. В центральную районную больницу села Б. Момышулы обратились 25 человек. Автодорога из Тараза с 593 по 534 км закрыта в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего выясняются, – сообщили в ДП.

ДП Жамбылской области напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно при плохих погодных условиях.

 

#ДТП #автобус #гололед #трасса #метель #грузовик

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