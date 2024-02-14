Дуйсенова поручила оцифровать аттестацию педагогов

Поручения, Образование, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметила вице-премьер, этот процесс нужно сделать прозрачным и объективным

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане прошло расширенное заседание совместной коллегии министерств просвещения, науки и высшего образования. В ее работе приняли участие заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, депутаты Парламента, руководители профильных ведомств, управлений образования, педагоги, эксперты и другие работники сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Об итогах работы прошлого года и планах на предстоящий период рассказали министры просвещения Гани Бейсембаев, науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Для обеспечения качества образовательного процесса профильными министерствами совместно с экспертным сообществом проделана большая работа по разработке проекта Национального доклада. Он был рассмотрен и обсужден с педагогическим сообществом и экспертами сферы.

- Доклад не только предлагает точечные меры по всем образовательным уровням. Документ определяет конкретные ожидаемые результаты и KPI работы вплоть до каждой организации. Считаю необходимым принять его за основу и внести изменения в Концепции развития образования обоих министерств. Доклад рассматривает образование как многоуровневую систему, состоящую из взаимодополняющих уровней, а не совокупность отдельных самодостаточных организаций. В этой связи, предусмотренные в нем преобразования должны иметь сквозной характер и охватывать все ступени образования: начиная с детского сада, заканчивая вузами, — отметила Тамара Дуйсенова.

В рамках нацдоклада будет внедрена национальная система оценки качества, которая призвана упорядочить и синхронизировать действующие механизмы. Она должна дать реальную картину успеваемости обучающихся, уровня квалификации педагогов и качества образовательных программ. Такой подход позволит выявить сильные и слабые организации образования с последующим принятием точечных и адресных мер.

- Для выравнивания уровня успеваемости в школах регионами подготовлены 20 конкретных Дорожных карт. Хочу отметить, что меры должны привести к системным изменениям в среднем образовании. Министр просвещения, заместители акимов и начальники управления образования регионов будут нести персональную ответственность за реализацию принятых Дорожных карт, — сказала Тамара Дуйсенова.

Так как детский сад – это база формирования будущей траектории развития ребенка, педагоги должны перестроить занятия по обучению и воспитанию так, чтобы в комфортных игровых условиях дети получали максимум навыков. В этом деле нужно подключаться и родителям. Стоит отметить, что работа по развитию будет касаться и детей, не посещающих детсады. В зависимости от специфики регионов и возможностей инфраструктуры управлениями образования были предложены различные варианты: начиная от консультационных центров до открытия постоянных обучающих курсов для таких детей и их родителей.

Школы должны быть местом выравнивания стартовых возможностей детей. Качество образования зависит в первую очередь от учителей. Поэтому особо важен вопрос подготовки и профессионального развития кадров. Сейчас в стране не хватает более 3 тыс. учителей. Перед двумя министерствами стоит задача совместно продумать систему подготовки педагогов, оценить качество образовательных программ подготовки педагогов. Базовые профессиональные знания будущих педагогов и их методики должны соответствовать сегодняшним потребностям времени. Вице-премьер также призвала обратить внимание на аттестацию педагогов. Процесс нужно оцифровать, сделать прозрачным и объективным.

Озвучена и необходимость налаживания системы опережающего обновления содержания образования каждые 5-7 лет. Министерству просвещения нужно завершить объявленный пересмотр школьного стандарта и приступить к его поэтапному внедрению с 2026 года. При этом обеспечить достаточную информированность всех участников образовательного процесса по всем нововведениям.

В цепи последовательного и непрерывного образования ТиПО должно стать ключевым звеном подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. В этой связи следует проработать вопросы получения, подтверждения, признания микроквалификаций. Вузы, в свою очередь, должны сфокусироваться на подготовке высококвалифицированных специалистов. Выпускники должны соответствовать запросам рынка.

- Акимам областей необходимо совместно с бизнес-сообществом предоставить региональные карты спроса действующих и будущих специальностей. Госзаказ и учебные программы должны основываться на данных этих карт. Поручаю Министерству труда тщательно проработать этот вопрос с регионами и представить прогноз кадрового спроса, — резюмировала Тамара Дуйсенова.

#поручение #Образование #аттестация #педагоги #Дуйсенова

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