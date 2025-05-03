Два ангела-хранителя

Здравоохранение,Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Очень человечная история произошла на крупном промышленном предприятии в Усть-Каменогорске. Фельд­шеры Лимара Жамелова и Елена Долгова-Сабурова спасли водителя погрузчика, пережившего клиническую смерть.

фото Казцинка

О произошедшем рассказали казцинковцы. Ранним утром в медицинскую службу предприятия поступил экстренный звонок о том, что стало плохо работнику цинкового производства. Медики были на месте через пару минут. Они диагностировали клиническую смерть, к которой привел острый коронарный синдром. Начали реанимационные действия. Состояние пациента удалось нормализовать. Два ангела-хранителя буквально вытащили мужчину с того света! Еще через 25 минут подоспела кардиологическая бригада скорой помощи.

– Я фиксировала время оказания помощи прямо на асфальте, рядом с пострадавшим, – рассказала фельд­шер Елена Долгова-Сабурова. – Транс­портировать его было опасно. В такие моменты главное – работать по протоколу, отключить эмоции.

Рабочего доставили в областную больницу, где сразу провели обследование и экстренную операцию. На сегодня его жизни ничего не угрожает, мужчина проходил лечение в кардиологическом отделении.

У Елены 30-летний опыт работы фельдшером на промышленном производстве, у Лимары это была первая смена на предприятии. До этого она 10 лет отработала в бригаде центральной станции скорой помощи Усть-Каменогорска.

– Случай, конечно, тяжелый, – заметила Лимара Жамелова, – но я не в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Не испугалась, старалась действовать как можно быстрее и эффективнее. У медиков нет времени на переживания, нужно успеть помочь человеку.

#Усть-Каменогорск #Казцинк #фельд­шеры

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