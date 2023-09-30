Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области

Фото: комитет гражданской авиации

«30 сентября 08:44 по местному времени в пяти километрах от аула Доскей Карагандинской области при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших», – сообщает телеграм-канал комитета гражданской авиации республики.

Департаментом по расследованию происшествии министерства транспорта начато расследование по данному факту.