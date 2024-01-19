Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай

Крупные ДТП
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Кокпектинском районе области Абай. В результате аварии погибли два человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: polisia.kz

В полицию поступило сообщение от очевидца о том, что на автодороге Омск – Майкапчагай произошло ДТП, имеются пострадавшие.

"По предварительным данным, 51-летний житель областного центра, сидевший за рулем автомобиля Mazda 626, выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. Двигавшийся в противоположном направлении Mercedes-Benz Sprinter не смог уйти от удара. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте", - рассказали в полиции.

В районную больницу с различными телесными повреждения были доставлены пассажиры обеих машин. 20-летний пассажир Mazda 626 скончался, не приходя в сознание.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.

 

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