Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае

Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

3 сентября в 11:20 часов в магазине «Оружейная палата» по проспекту Назарбаева в Костанае произошел пожар. Огонь позже перекинулся на СТО, здания магазина автозапчастей и столовой. Пожар охватил также 8 частных жилых домов, из них сгорели 3 двухэтажных коттеджа и сарай. Повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара составила 2 500 квадратных метров.

В ходе тушения в городскую больницу в тяжелом состоянии – с 50% ожогов тела – был госпитализирован директор магазина.

Под завалами были обнаружены тела двух мужчин, личность которых устанавливается.

В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами. Пожар был локализован в 14:29, ликвидирован – в 18:42.

В тушении пожара участвовали 48 человек личного состава и 16 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям области, 6 человек и 5 единиц техники местных исполнительных органов, 9 человек и 2 единицы техники оперативно-спасательного отряда, 4 человека и 1 единица техники КТЖ, 12 человек и 6 единиц техники Министерства внутренних дел, а также 6 человек и 3 единицы техники службы 103.