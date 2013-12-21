Экономика
«Два Кита», «Новопэк» и другие

24Объем произведенной промышленной продукции за отчетный период составил в денежном выражении 58,4 млрд. тенге, что на 20,4% больше уровня прошлого года. Значительное влияние на рост оказал выпуск продукции АО «Кокшетауминводы», грузовых автомобилей АО «КамАЗ-Инжиниринг» и производство полиэтиленовых труб АО «Тыныс». По региональной Карте индустриализации реализованы два инвестиционных проекта – «Модернизация производства полипропиленовой упаковки мощностью 1,5 млн. мешков в год» ТОО «Новопэк» и «Модернизация производства мебели с доведением мощности до 9 600 куб. м в год» ТОО «Два Кита».

Построено 59 тыс. кв. м жилья, что в 1,3 раза выше уровня 2012 года. На действующих и вновь созданных предприятиях создано 453 новых рабочих места, трудоустроено 820 безработных. По итогам совещания главой регио­на даны конкретные поручения акиму Кокшетау Жаркыну Жумагулову по изысканию дополнительных резервов в доходную часть бюджета, внесению предложений по улучшению облика города. Уже сейчас необходимо начать работы по централизованному водоснабжению окраин областного центра.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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