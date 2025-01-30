Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год

Туризм
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Марьяна Касимова

Сейчас власти региона заняты развитием дорожной инфраструктуры к самым посещаемым местам, чтобы гос­тей приезжало еще больше.

фото из архива «КП»

– Активная работа по развитию сферы туризма дала результат. В прошлом году в регионе побывали порядка двух миллио­нов туристов, – отмечает аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

Большинство туристов приезжают летом на озеро Алаколь. Налажено поступательное развитие инженерной инфраструктуры его побережья. Начато строительство системы канализации, электрических сетей Бесколь – Акши. Ближайший к Алаколю аэропорт находится­ в городе Ушарал, и летом он
серьезно загружен.

– Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, а также автодороги Талдыкорган – Ушарал протяженностью более 313 километ­ров, – рассказал аким. – Для увеличения пропускной способности этого аэропорта разрабатывается проектно-сметная документация для строительства дополнительного терминала.

Поток туристов планируется­ направить на озеро Балхаш. Завершается строительство автодороги от Талдыкоргана до Балхаша. К побережью озера подводится инженерная инфраструктура, это 97,4 км водопроводных, канализационных и электрических сетей. Стоимость проекта более 7 млрд тенге, завершить его планируется к летнему сезону.

Есть и еще одно место в регионе, привлекательное для туристов. Это высокогорное озеро Жасылколь в Сарканском районе. Путь к нему лежит через красивое село Тополевка, и к этому населенному пункту уже проложили дорогу. Сейчас в Тополевке создают свой небольшой туристический хаб: гостиницу на 30 двухместных номеров, ресторан, конференц-зал, музей местной флоры и фауны, готовят проводников. Как только все приготовления будут завершены, маршрут на озеро Жасылколь запустят для казахстанских и иностранных туристов.

#регионы #туристы #область Жетысу

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