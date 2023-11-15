Два золота завоевал Казахстан на чемпионате Азии по триатлону

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по триатлону отметилась двумя наградами на чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В женских соревнованиях Екатерина Шабалина завоевала золотую медаль. Второй стала китаянка Ксиню Линь (Китай). Третьей на финише была Бэйли Браун (Гонконг).

У мужчин не было равных Аяну Бейсенбаеву. С серебром завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.