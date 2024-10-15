Две гигантские панды отправились из Китая в США впервые за 24 года

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По информации телеканала CNN, две трёхлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне на юго-западе Китая и отправились в Национальный зоопарк Вашингтона, став первыми представителями данного вида, которых Пекин направил в американскую столицу за последние 24 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что для них подготовлены специальные припасы, включая кукурузные булочки, бамбук, морковь, воду и медикаменты, чтобы обеспечить комфорт во время многочасового перелёта.

Эти панды станут первыми жителями обновлённого пандового павильона Вашингтонского зоопарка, который пустовал после того, как предыдущая пара панд вернулась в Китай в ноябре прошлого года. Их отъезд вызвал шквал эмоциональных прощаний среди посетителей зоопарка, который долгое время оставался без панд.

Китайская «панда-дипломатия» стала редким позитивным сигналом в отношениях между США и Китаем, на фоне напряженности в торговой, технологической и геополитической сферах.

CNN стало единственным иностранным СМИ, которое запечатлело момент отправки панд из Дуцзяньяна.