Происшествия
Две жительницы Астаны задержаны с героином в крупном размере
В Астане задержаны две местные жительницы, у которых обнаружен героин в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД города.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны пресечены два канала поставки и распространения наркотиков на территории столицы. Задержаны ранее судимая и неоднократно привлекавшаяся за ряд наркопреступлений 43- и 51-летние местные жительницы, у которых в ходе личного досмотра и осмотра места проживания изъято наркотическое средство "героин" в особо крупном размере. Изъятое наркотическое вещество составило бы более 50 разовых доз для потребления (1 доза = 0,1 гр., к особо крупному размеру относится вес от 1 грамма героина и более – Прим. ред.)", – указывается в сообщении. 

Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование по ст. 297 УК Республики Казахстан (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). 

В целом с начала года подразделениями ДВД выявлено более 170 наркоправонарушений, из которых 98 в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков.

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