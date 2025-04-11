Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11 апреля в 08:30 в связи с проведением восстановительных работ по устранению дефектов, образовавшихся в паводковый период, введено ограничение движения для грузового автотранспорта на следующих автодорогах:

Северо-Казахстанская область:

- на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» км 729-768 (граница Костанайской области - село Токсан би).

Костанайская область:

- на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» км 686-729 (село Сарыколь-граница Северо-Казахстанской области).

Альтернативные маршруты: автодороги KZ15-08 «Тимирязево-Сарыколь граница области», KZ15-05«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево», KАZ18 «Мамлютка – Костанай».