Движение авто ограничили в нескольких регионах Казахстана

Сотрудники «КазАвтоЖола» призвали граждан соблюдать меры безопасности

«6 февраля в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на следующих автодорогах. Актюбинская область: - на участке автодороги «граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы - граница КНР» км 776-1 240 (Актобе - гр. Кызылординской области). Кызылординская область: - на участке автодороги «граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы - граница КНР» км 1 240-1 362 (гр. Актюбинской области - г. Аральск)», – уточнили в нацкомпании.