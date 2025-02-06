Движение авто ограничили в нескольких регионах Казахстана

Транспорт,Авто,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Водителей предупредили о непогоде на республиканских трассах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники «КазАвтоЖола» призвали граждан соблюдать меры безопасности

«6 февраля в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на следующих автодорогах. Актюбинская область: - на участке автодороги «граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы - граница КНР» км 776-1 240 (Актобе - гр. Кызылординской области). Кызылординская область: - на участке автодороги «граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы - граница КНР» км 1 240-1 362 (гр. Актюбинской области - г. Аральск)», – уточнили в нацкомпании.

Там же добавили, что ориентировочное время открытия дорог – 6 февраля в 20:00.

#регионы #ограничение #КазАвтоЖол #движение #непогода

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