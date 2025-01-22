Движение авто ограничили в ряде регионов Казахстана

«КазАвтоЖол» предупредил о непогоде на республиканских автодорогах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу 22 января в связи с ухудшением погоды вводится ограничение движения на участках автодорог:

- Алматы - Усть-Каменогорск км 124-254 (граница Алматинской области- г.Талдыкорган);

- Алматы - Усть-Каменогорск км 276-480 (г.Талдыкорган - п.Кольбай).

Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 09:00.

Также движение для всех видов транспорта ограничили на участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск км 78-124 (г. Конаев - граница области Жетысу).

Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 09:00.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ км 1206-1367 (от поселка Шидерты до поселка Атамекен).

Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 06:00.

