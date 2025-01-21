Движение авто ограничили в ряде регионов Казахстана

Транспорт,Авто,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники «КазАвтоЖола» предупредили о непогоде на республиканских автодорогах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения на следующих участках автодорог:

  •  «Екатеринбург-Алматы» км 856-1230 (гр.Северо-Казахстанской области-с.Кажымукан);
  •  «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260 (гр.Костанайской области-п.Сурган);
  • «Жезказган-Петропавловск» км 440-595 (г.Державинск-гр.СКО);
  • «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-82 (п.Жаксы-п.Бузулук).

Ориентировочное время открытия дорог - 22 января в 06:00.

Также в СКО введено ограничение движения на следующих участках автодорог:

  • «Екатеринбург-Алматы» км 834-856 (с.Чистополье-гр. Акмолинской области);
  • «Жезказган-Петропавловск» км 595-673 (гр.Акмолинской области-с.Токсан би).

Ориентировочное время открытия дороги - 22 января в 06:00.

Кроме того, движение для всех видов транспорта ограничили на участке автодороги «Костанай-Аулие кол-Сурган» км 218-232 (от с.Октябрьское до границы Акмолинской области).

Ориентировочное время открытия дороги - 22 января в 06:00.

По последним данным, вводятся ограничения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Область Абай:

  • на участке автодороги «Граница КНР-Майкапшагай-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км 910-1002 (с. Калбатау-с.Кокпекти);
  • на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 971-1013 (с. Калбатау-граница ВКО).

ВКО:

  • на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 1013-1048 (граница области Абай-с.Уланское).

Ориентировочное открытие дороги - 21 января  в 21:00.

область Ұлытау:

  • на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» км 24-137 (г.Сатпаев - с.Улытау).

Ориентировочное время открытия дороги - 21 января в 22:00.

#регионы #ограничение #авто #движение #«Казавтожол»

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