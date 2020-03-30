Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Движение пассажирских поездов в Атырау приостанавливается с 30 марта, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с 1 апреля 2020 года запрещена посадка и высадка пассажиров, а также продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда, включая прицепные и беспересадочные вагоны, до и от ст. Атырау. С 31 марта сокращается маршрут движения поезда № 692/691 "Актобе-Атырау" до ст. Доссор. С 1 апреля отменяется движение пассажирских поездов №313/314 "Атырау-Мангистау" и №47/48 "Атырау-Курорт-Боровое", а со 2 апреля – №41/42 "Атырау-Шу", – говорится в сообщении.
Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до и от ст.Атырау, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме.
Ранее сообщалось о первой смерти
от коронавируса в Казахстане. На сегодняшний день в стране подтверждено
284 случая регистрации коронавируса.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Так, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
.