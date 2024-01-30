Двое актюбинцев вымогали у предпринимателя 35 млн тенге

Подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег задержали полицейские Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: polisia.kz

- Сотрудниками управления по противодействия экстремизму ДП Актюбинской области по факту вымогательства у предпринимателя 35 млн тенге путем угроз, при передаче части денег задержаны двое актюбинцев, состоящих на учетах в ОВД, - говорится в сообщении.

У задержанных изъяты деньги, в том числе 4 млн тенге, которые подозреваемые успели отобрать у предпринимателя ранее, также несколько мобильников, банковские карты и нож.

Начато досудебное расследование.