Двое маленьких детей убиты в Карагандинской области
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По подозрению в совершении преступления задержана их мать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области
4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области с признаками насильственной смерти обнаружены трупы детей в возрасте 2-4 лет.
Начато досудебное расследование.
По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания.
Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области.