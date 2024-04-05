Двое маленьких детей убиты в Карагандинской области

По подозрению в совершении преступления задержана их мать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области с признаками насильственной смерти обнаружены трупы детей в возрасте 2-4 лет.

Начато досудебное расследование.

По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания.

Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области.