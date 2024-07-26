Должников по алиментам-лудоманов наказали в Кызылорде

В Кызылорде 9 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, приговорены к ограничению свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области выявила 154 должника по алиментам, которые потратили на азартные игры более 250 млн тенге. Должники, из-за нежелания и равнодушия к своим детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах.

К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам на 1 миллион тенге, пополнил свой аккаунт на сумму свыше 156 млн тенге. В отношении должников, растрачивающих свои средства на ставки в букмекерских конторах при наличии задолженности, принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности.

Также сообщается, что за полгода в департамент юстиции и региональную палату ЧСИ внесено 12 представлений об устранении нарушений законности по производствам о взыскании алиментов. В результате в пользу 155 матерей-одиночек взыскана задолженность по алиментам на сумму 91 млн тенге, 147 злостных должников привлечены к адмответственности по статье 669 КоАП за неуплату алиментов.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей при принудительном взыскании алиментов 39 ЧСИ привлечены к дисциплинарной ответственности.

«По инициативе прокуратуры в отношении 18 злостных должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, начаты досудебные расследования по статье 139 УК, 12 должников привлечены к уголовной ответственности, 9 из них осуждены к ограничению свободы, в отношении 3-х расследования продолжаются», – рассказали в госоргане, добавляя, что задолженность по алиментам снизилась до 380 млн тенге.

Прокуратура области напомнила о предусмотренной административной (ст.669 КоАП) и уголовной (ст.139 УК) ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов.