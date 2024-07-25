Группу домушников задержали в Кызылординской области

Их задержали с поличным при совершении очередной квартирной кражи в Шиелийском районе

Фото: polisia.kz

Кызылординские оперативники задержали троих подозреваемых в серии квартирных краж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК

Пользуясь отсутствием хозяев домов, злоумышленники, отжав окна, проникали в дома и квартиры и похищали золотые изделия, технику и шубы. Двое из задержанных оказались жителями области Абай и Акмолинской области. В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия и другие вещи. Потерпевшим причинен общий материальный ущерб в размере 14 млн тенге.

В ходе следствия уже установлено, что подозреваемые совершили 24 квартирные кражи на территории области. Они водворены в ИВС. Полицейские проверяют причастность домушников к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории в области.

Следственные действия по фактам краж, совершенных в крупном размере, продолжаются, добавили в полиции.