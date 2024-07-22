Встречи под видом ауызашара проводили представители «Хизб-ут-Тахрир» в Шымкенте

По данным прокуратуры, они занимались пропагандой и вербовкой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранители выявили конспиративную ячейку радикально-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», состоящую из 22 лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента

В процессе разработки ячейки установлено, что в марте-апреле текущего года в период месяца «Рамазан», под легендой осуществления ауызашаров местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.

В ходе обысков обнаружено и изъято 7 запрещенных религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок с религиозными содержаниями, 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и части 1 уголовной статьи «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности».

Прокуратура города предупреждает о том, что за пропаганду или призывы вступления в радикально-экстремистские организации в целях нарушения конституционного строя страны предусмотрена уголовная ответственность.

Иная информация разглашению не подлежит.