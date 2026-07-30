Минэнерго прокомментировало инцидент у морского терминала КТК

В ведомстве сделали важное заявление в связи со сложившейся ситуацией, сообщает Kazpravda.kz

«По информации КТК, 30 июля танкер Nissos Sifnos подвергся атаке с применением БПЛА в районе грузового манифольда во время завершения погрузки на ВПУ-3. В связи с угрозой атаки БПЛА погрузка нефти со стороны КТК была заранее остановлена. Кроме того, танкер Marathi, который был запланирован к погрузке, также подвергся атаке БПЛА в 6–7 морских милях от морского терминала КТК. Пострадавших среди членов экипажей нет, разлив нефти не допущен. Возникший в результате атаки пожар был потушен при содействии трех буксиров КТК», − сказано в информации.