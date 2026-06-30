Четырех подростков спустили с гор Алматы

Они не смогли сделать это самостоятельно

Фото: МЧС

В горах Алматы в районе Комби-2 на высоте 3200 метров, четверо подростков не смогли самостоятельно спуститься с гор и обратились за помощью к спасателям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

На место незамедлительно выехали сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели благополучно сопроводили подростков до урочища Медеу. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС напоминает: перед походом в горы обязательно оценивайте свои силы, изучайте маршрут, следите за прогнозом погоды, не отправляйтесь в путь без необходимого снаряжения и сообщайте близким о своих планах. Берегите себя!