Фотоловушки запечатлели джейранов в Чарынском нацпарке

Занесенные в Красную книгу животные находятся на постоянном контроле, сообщает Kazpravda.kz

Уникальные кадры с дикими гуляющими парнокопытными появились в Instagram и впечатлили любителей природы. За короткое время ролик набрал большое количество лайков и комментариев. Многие фолловеры отмечают их невероятную красоту и грацию.

Отметим, джейран — единственный в Казахстане представитель газелей самого древнего рода современных полорогих животных.

Ранее алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал в соцсетях серию впечатляющих снимков с изображением птиц, обитающих в казахстанских степях.