Всемирно известный голливудский актёр Джим Керри («Вечное сияние чистого разума», «Шоу Трумана») решил завершить карьеру. Об этом он рассказал в интервью порталу Access Hollywood, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Cybersport.ru.

По словам Керри, он сделал уже достаточно и доволен своей текущей жизнью. Изменить решение актёра сможет только предложение сняться в по-настоящему отличной и значимой картине.

«Если ангелы принесут мне написанный золотыми чернилами сценарий фильма, который человечество просто обязано будет увидеть, тогда я вернусь», — заявил Керри.

Последней картиной Джима Керри может стать «Соник 2 в кино». Мировая премьера фильма запланирована на 8 апреля 2022 года.