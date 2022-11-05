Фото: Polisia.kz
Происшествия

Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший

В страшном ДТП в Жаркенте погиб 50-летний пассажир внедорожника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz

Авария произошла 4 ноября на перекрестке дорог в Жаркенте. Водитель Mitsubishi Pajero на пересечении улиц Конаева - Ходжамьярова проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком Volvo. 

На месте происшествия погиб 50-летний пассажир джипа. Также пострадал его 37-летний водитель. Он был доставлен с травмами в больницу. 

Автомашины помещены на спецстоянку. По факту начато расследование.

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