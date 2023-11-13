Дзюдоист из Астаны взял серебро чемпионата Казахстана

На чемпионате Казахстана по дзюдо среди мужчин серебряную медаль завоевал спортсмен из Астаны Ержан Еренгайыпов, выступавший в весовой категории 60 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото с сайта акимата Астаны

Стоит отметить, что в чемпионате Казахстана среди взрослых принимают участие 463 дзюдоиста из 17 областей, Астаны, Алматы и Шымкента.

Первенство продлится до 15 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

А завтра в 16.30 во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова состоится церемония открытия соревнований.