Дзюдоистка Галия Тынбаева завоевала золотую медаль Grand Slam

Спортсменка впервые в карьере завоевала "золото" на таком турнире

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева стала обладательницей золотой медали международного турнира серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В схватке за первое место ей противостояла Сабина Гилязова (Россия).

Казахстанка первой заработала один балл, а затем и вовсе получила "иппон", победив досрочно.

Галия впервые в карьере завоевала "золото" на таком турнире, отметили в НОК.

Добавим, что Галия Тынбаева представляла страну на турнире в весе до 48 килограммов.

Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал бронзовую медаль. Он стал третьим в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за третье место Сметов оказался сильнее Ахмада Юсифова из Азербайджана. Елдос успешно выполнил удержание, завоевав медаль и важные рейтинговые очки, сообщили в НОК.