Дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы среди кадетов
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Команда Казахстана по дзюдо успешно выступила на Кубке Европы среди кадетов в Салониках (Греция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz
Наши спортсмены завоевали восемь медалей. Две из них являются золотыми.
Первыми стали Гульхан Шынгысхан (-48 кг) и Расул Мукымм (-81 кг).
Асель Русланова (-48 кг), Даниял Сейилхан (-50 кг) и Алтынбек Қонысбай (-60 кг) финишировали вторыми.
На третью строчку пьедестала поднялись Нурдос Досберген (-60 кг), Маргұлан Игилик (-60 кг), Адильжан Жаудинов (+90 кг).