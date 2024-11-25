Дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы среди кадетов

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Команда Казахстана по дзюдо успешно выступила на Кубке Европы среди кадетов в Салониках (Греция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz

Фото: НОК РК

Наши спортсмены завоевали восемь медалей. Две из них являются золотыми.

Первыми стали Гульхан Шынгысхан (-48 кг) и Расул Мукымм (-81 кг).

Асель Русланова (-48 кг), Даниял Сейилхан (-50 кг) и Алтынбек Қонысбай (-60 кг) финишировали вторыми. 

На третью строчку пьедестала поднялись Нурдос Досберген (-60 кг), Маргұлан Игилик (-60 кг), Адильжан Жаудинов (+90 кг). 

#Спорт #дзюдо #Кубок Европы среди кадетов

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