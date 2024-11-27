ЕБРР готов поддержать социальные проекты в Казахстане

Международное сотрудничество, Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сейчас банк принимает участие в строительстве больницы в Кокшетау в рамках ГЧП

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК

В ходе встречи вице-премьер отметила успешную реализацию ряда проектов в реальном секторе экономики при поддержке финансового института. Сейчас банк принимает участие в строительстве больницы в городе Кокшетау в рамках государственного частного партнерства. Тамара Дуйсенова призвала представителей финансового института расширить сотрудничество в социальной сфере.

Отмечено, что по поручению главы государства в республике реализуются меры по улучшению инфраструктуры образования. Возводятся школы в рамках национального проекта «Комфортная школа». В ближайшие 3 года планируется провести капитальный ремонт 1,3 тыс. объектов среднего образования и оснастить их современными предметными кабинетами. В этой связи заместитель премьер-министра призвала представителей международного финансового института к совместной работе в этом направлении.

В свою очередь Хусейн Озхан подчеркнул, что ЕБРР готов развивать сотрудничество в социальной сфере. Также он выразил готовность к рассмотрению предложенных проектов совместно с заинтересованными государственными органами и другими международными финансовыми институтами.

#банк #инвестиции #ЕБРР #соцпроекты

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