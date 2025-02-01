Единственную в республике детскую региональную газету «Зеленое яблоко» выпускают в Костанайской области

Общество
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Валентина Мелехова

Чем живет и дышит детский творческий коллектив и с какими трудностями сталкивается, рассказал учредитель издания Сергей Харченко.

фото с сайта green-apple.kz

Сергей Васильевич, как вообще возникла идея выпускать издание для детей? Сегодня, как говорят, газеты не в моде…

– Идея начать выпускать газету для детей зародилась 26 лет назад. В то время газеты пользовались большим спросом, их покупали и читали. Сейчас ситуация изменилась: многие взрос­лые, молодые папы и мамы, не только газеты не читают, даже книги не любят. У них нет на это ни времени, ни желания. Некоторые и вовсе говорят, что не видят в этом необходимости, ведь телевидение и Интернет предоставляют оперативную информацию в избытке.

Тем не менее у людей более старшего возраста сохранилась привычка читать по утрам свежий номер газеты, еще пахнущий типографской краской. А вечером они могут взять и перечитать любимую книгу или найти новую от известного автора.

– Кстати, сегодня появилось большое количество книг и авторов. Как относитесь к этой тенденции?

– В целом нормально. Хорошо, когда есть выбор и книг, и авторов. От появления новых писателей, обладающих талантами и способностями к словесному творчеству, и произошел всплеск книгоиздания. Это следует приветствовать. Однако у новых авторов есть проблемы с изданием своих книг, особенно в известных издательствах.

Во многих регионах Казахстана книги печатают в местных типографиях, но это недешевое удовольствие. В нашей Костанайской области есть издательский дом, возглавляемый опытной журналисткой Валентиной Захарченко. Она печатает любые книги по заказу авторов, часто сама выступая в этой роли. Но таких профессионалов – авторов и издателей в одном лице – в республике очень мало.

– Но мы отклонились от главной темы – детской журналистики. Насколько она востребована в обществе?

– Детское творчество, и особенно журналистика, очень нужно для эстетического и даже политического воспитания детей. Современный информационный мир – это сложный мир, который даже не все взрослые понимают. Как говорится в одной мудрой книге: «Много знаний уму не научат». Наши авторы – дети, они учатся писать заметки о событиях, о людях, с которыми они живут и учатся, а также о родителях и учителях. Более взрослые иногда высказывают свои размышления. Это похвально, и мы их всячески поддерживаем.

«Зеленое яблоко» выходит один раз в неделю. Вы бы видели лица детей, которые ее готовят, когда они читают свои произведения в своей детской газете! За годы ее выпуска сотни девчонок и мальчишек научились писать тексты, опираясь на свой детский опыт. Они вполне четко учатся излагать свои мысли, что особенно приятно осознавать.

Областной акимат, который сейчас возглавляет опытный государственный служащий Кумар Аксакалов, совместно с областным филиалом Союза журналистов проводят конкурс среди профессионалов отрасли. В прошлом году главную награду в одной из номинаций и сертификат на 160 тысяч тенге получила юная журналистка газеты «Зеленое яблоко» Аида Яловенко. Это заслуга самого автора, ее учителей и родителей, сумевших разглядеть в ней творческую и активную личность.

– Вы так красиво все описываете… Неужели в детском издании нет никаких трудностей?

– Конечно, они есть, как и везде. Но при участии взрослых они решаются.

А какие проблемы Вы могли бы обозначить?

– Самая главная из них – это увеличение числа читателей среди самих детей, их учителей и родителей. Они и только они могут выпускать и дальше «Зеленое яблоко» – единственное региональное издание для детей.

– Что ж, желаем Вам и вашим подопечным удачи на этом поприще, а газете «Зеленое яблоко» – процветания и долгих лет жизни!

#дети #регионы #Костанайская область #газета #Зеленое яблоко

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