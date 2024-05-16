Единую программу воспитания внедрили во всех организациях образования Казахстана

Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Во всех школах страны заработали Центры педагогической поддержки родителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впервые в 2023-2024 учебном году во всех организациях образования Казахстана внедрена Единая программа воспитания, отражающая политику государства, основанную на общечеловеческих и национальных ценностях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

В рамках программы во всех школах страны заработали Центры педагогической поддержки родителей. Их главный приоритет – усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении и воспитании детей, развитие культуры позитивного родительства.

Реализуются 22 социальных проекта с участием более 2,4 млн детей.

«Большое значение в образовании имеют детско-юношеские движения и волонтерские организации. В этом году более 3 тысяч юных волонтеров присоединились к движению «Менің бауырым». Особый интерес у детей вызвала акция «Досболlike» – протяни дружескую руку, организованная по инициативе юных волонтеров», – сказал вице-министр просвещения Едил Оспан.

Как он отметил, в течение года школьники страны приняли участие в таких крупных республиканских челленджах, как «Күй күмбірі» по игре на домбре, «Жасыл мекен» по посадке деревьев, «Шахмат ойнау», «Асық ату» и др.

В целом в детско-юношеских движениях задействованы более 2,5 млн школьников страны.

 

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