Единую цифровую платформу «E-Joldar» для управления дорогами создадут в РК

На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил о развитии автодорожной отрасли и внедрении цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Как он отметил, в соответствии с поручением президента, на базе существующих цифровых систем в дорожной отрасли будет создана единая цифровая платформа «E-Joldar», которая будет интегрировать их.

Платформа будет включать в себя систему сбора и учета информации об автомобильных дорогах и обеспечит прозрачность процессов развития дорожной отрасли, а также надежный контроль и эффективное управление дорожными активами.

На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами.