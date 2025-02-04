Единую цифровую платформу «E-Joldar» для управления дорогами создадут в РК

Цифровизация,Автодороги
119

На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил о развитии автодорожной отрасли и внедрении цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Как он отметил, в соответствии с поручением президента, на базе существующих цифровых систем в дорожной отрасли будет создана единая цифровая платформа «E-Joldar», которая будет интегрировать их.

Платформа будет включать в себя систему сбора и учета информации об автомобильных дорогах и обеспечит прозрачность процессов развития дорожной отрасли, а также надежный контроль и эффективное управление дорожными активами.

На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами.

«Внедрение платформы запланировано на первую половину 2026 года. Министерство примет все необходимые меры для качественного выполнения дорожных проектов и своевременно их реализует», — заверил министра транспорта.

«Поручаю министерствам транспорта и цифрового развития обеспечить до конца текущего года ввод в пилотную эксплуатацию данной платформы», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

 

#дороги #платформа #E-Joldar

Популярное

Все
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
В Жезказгане открыли филиал крупнейшей шахматной академии в стране
История успеха: когда семейный бизнес приносит плоды
Отмечен высокий потенциал казахстанской цифровой экосистемы
Как готовят кадры для казахстанской судебной системы
Школьники СКО приняли участие в конкурсе профессионального мастерства
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Трансформация ТиПО начинается с повышения статуса рабочих кадров
В Алматы создан пул экорейнджеров
Искусственный интеллект в образовании: эксперты ЮНЕСКО о возможностях, рисках и ответственности
Профсоюзы СКО уделяют особое внимание развитию технического и профессионального образования
Как новые технологии меняют рынок труда
Забота о селе – забота о стране
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Бюджетные деньги, выделенные на капремонт, должны находиться под контролем
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Карагандинской области
Свыше тысячи случаев кражи скота зарегистрировано за год
Предупреждать об опасности лавин
Аграрии Татарстана посетили Астану
Депутаты рассмотрят Бюджетный кодекс
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – премьер
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Резюмируя поручения Президента
Полный текст выступления президента на расширенном заседании правительства
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Инструмент интеграции науки и образования
Можно ли оцифровать базары?
Сто дней до посевной: настрой не радужный
«Пришло время затянуть пояса»: Токаев объявил режим тотальной экономии в стране
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка

Читайте также

«Затянули административные процедуры» – Бектенов поручил на…
«Население недовольно качеством дорог»: Бектенов поручил ул…
Отмечен высокий потенциал казахстанской цифровой экосистемы
Казахстан опережает США по динамике появления «декакорнов» …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]