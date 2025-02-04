Единую цифровую платформу «E-Joldar» для управления дорогами создадут в РК

На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами
Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил о развитии автодорожной отрасли и внедрении цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина
Как он отметил, в соответствии с поручением президента, на базе существующих цифровых систем в дорожной отрасли будет создана единая цифровая платформа «E-Joldar», которая будет интегрировать их.
Платформа будет включать в себя систему сбора и учета информации об автомобильных дорогах и обеспечит прозрачность процессов развития дорожной отрасли, а также надежный контроль и эффективное управление дорожными активами.
На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами.
«Внедрение платформы запланировано на первую половину 2026 года. Министерство примет все необходимые меры для качественного выполнения дорожных проектов и своевременно их реализует», — заверил министра транспорта.
«Поручаю министерствам транспорта и цифрового развития обеспечить до конца текущего года ввод в пилотную эксплуатацию данной платформы», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов.