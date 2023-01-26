Единые "правила игры" в госзакупках и на общем рынке электроэнергии ЕАЭС утвердили на Совете ЕЭК

25 января в городе Москве (Россия) казахстанская делегация из представителей госорганов, НПП «Атамекен» и бизнеса во главе с заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным приняла участие в первом заседании Совета Евразийской экономической комиссии в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники Совета ЕЭК рассмотрели 38 вопросов, детально проработали каждый из них и приняли определенные резолюции.

Решен один из существенных вопросов для бизнеса – безбарьерный доступ к госзакупкам стран-участниц ЕАЭС по 55 наименованиям промышленных товаров. Для этого Советом ЕЭК принято решение внести изменения в действующие документы, дополнив их условиями производственных и технологических операций. Изменения коснулись отрасли специального машиностроения (спецтехники), музыкальных инструментов и оборудования, электроники и радиоэлектроники.

В целях формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС одобрены Правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. Страны-участницы пришли к единому знаменателю по принципам, порядку доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии, включая заключение, исполнение, изменение, расторжение и другие нюансы соответствующих договоров. Что немаловажно, документ определяет недискриминационный доступ участников общего электроэнергетического рынка к межгосударственной передаче электроэнергии при торговле ею. Теперь одобренный документ будет направлен на утверждение Евразийскому межправительственному совету (ЕМПС), который пройдет 2-3 февраля 2023 года в Алматы.

Решением совета утверждена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на поливинилхлорид пластифицированный, используемый в качестве сырья для производства обоев. Ставка начнет применяться с даты вступления решения Совета ЕЭК в силу и по 29 февраля 2024 года включительно. Действующая в настоящее время ставка на данный материал составляет 6,5% от таможенной стоимости.

Также участники рассмотрели вопросы соблюдения требований техрегламентов ЕАЭС, направленных на гармонизацию законодательств стран-участниц, изменения в перечне продукции, развитие интегрированной информационной системы, таможенных, транспортных процедур, сельского хозяйства и другое.

Следующее заседание состоится 17 февраля 2023 года в Москве.